Démonstration de force basque Place du Foirail Saint-Palais, 3 août 2023, Saint-Palais.

Saint-Palais,Pyrénées-Atlantiques

Les costauds de l’équipe de force basque de St Palais, vous proposent d’assister à leur entraînement avec différentes épreuves … Et vous donnent des explications sur l’histoire de ces jeux. Ambiance conviviale assurée.

En cas de mauvais temps, report selon le planning d’entraînement de l’équipe..

2023-08-03 fin : 2023-08-03 . .

Place du Foirail

Saint-Palais 64120 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The strong men of the St Palais Basque strength team invite you to watch them train for a variety of events… And explain the history of these games. A friendly atmosphere guaranteed.

In case of bad weather, postponement according to the team’s training schedule.

Los forzudos del equipo de fuerza vasca de St Palais le invitan a ver cómo se entrenan para diversas pruebas… Y le explicarán la historia de estos juegos. Un ambiente amistoso garantizado.

En caso de mal tiempo, aplazamiento según el programa de entrenamiento del equipo.

Die kräftigen Männer der baskischen Kraftmannschaft von St Palais bieten Ihnen die Möglichkeit, ihrem Training mit verschiedenen Prüfungen beizuwohnen … Und geben Ihnen Erklärungen zur Geschichte dieser Spiele. Eine gesellige Atmosphäre ist garantiert.

Bei schlechtem Wetter wird die Veranstaltung gemäß dem Trainingsplan des Teams verschoben.

Mise à jour le 2023-07-04 par Office de Tourisme Pays Basque