Spectacle de danse basque Place du Foirail Saint-Palais Catégories d’Évènement: Pyrénées-Atlantiques

Saint-Palais Spectacle de danse basque Place du Foirail Saint-Palais, 28 juillet 2023, Saint-Palais. Saint-Palais,Pyrénées-Atlantiques Avec le groupe de danses traditionnelles Iruski..

2023-07-28 fin : 2023-07-28 . .

Place du Foirail

Saint-Palais 64120 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



With the Iruski traditional dance group. Con el grupo de danzas tradicionales Iruski. Mit der Iruski Gruppe für traditionelle Tänze. Mise à jour le 2023-07-04 par Office de Tourisme Pays Basque Détails Catégories d’Évènement: Pyrénées-Atlantiques, Saint-Palais Autres Lieu Place du Foirail Adresse Place du Foirail Ville Saint-Palais Departement Pyrénées-Atlantiques Lieu Ville Place du Foirail Saint-Palais

Place du Foirail Saint-Palais Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-palais/