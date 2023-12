Marchés d’Été de Saint Germain du Bel Air Place du Foirail Saint-Germain-du-Bel-Air, 4 décembre 2023, Saint-Germain-du-Bel-Air.

Saint-Germain-du-Bel-Air,Lot

Venez retrouver les saveurs de l’été tous les dimanches matin à l’ombre de la place du Foirail : produits frais, fruits de saison, légumes, fleurs, fromages, vins, merveilles, produits régionaux… artisanat, … Un moment convivial avec chaque semaine des animations différentes, l’apéritif offert vers 12H et un panier garni à gagner lors du tirage de la tombola vers 12H30!.

2024-07-07 09:00:00 fin : 2024-07-07 12:30:00. .

Place du Foirail

Saint-Germain-du-Bel-Air 46310 Lot Occitanie



Come and enjoy the flavours of summer every Sunday morning in the shade of the Place du Foirail: fresh produce, seasonal fruit, vegetables, flowers, cheese, wine, wonders, regional products… crafts, … A convivial moment with each week of different animations, the aperitif offered around 12H and a basket to be won during the raffle draw around 12H30!

Venga a descubrir los sabores del verano todos los domingos por la mañana a la sombra de la Place du Foirail: productos frescos, frutas de temporada, verduras, flores, quesos, vinos, maravillas, productos regionales… artesanía, … ¡Un momento de convivencia con diferentes animaciones cada semana, el aperitivo ofrecido a las 12H y una cesta a ganar durante el sorteo de la tómbola a las 12H30!

Jeden Sonntagmorgen können Sie im Schatten des Place du Foirail den Geschmack des Sommers genießen: frische Produkte, Obst der Saison, Gemüse, Blumen, Käse, Wein, Wunder, regionale Produkte, Kunsthandwerk usw. Ein geselliger Moment mit wöchentlich wechselnden Veranstaltungen, einem Aperitif gegen 12 Uhr und einem Präsentkorb, den Sie bei der Ziehung der Tombola gegen 12.30 Uhr gewinnen können!

Mise à jour le 2023-12-01 par OT Gourdon