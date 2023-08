Fête votive de Saint-Germain du Bel Air Place du Foirail Saint-Germain-du-Bel-Air, 25 août 2023, Saint-Germain-du-Bel-Air.

Saint-Germain-du-Bel-Air,Lot

Sur la place du Foiral, la fête foraine, les bals, …. C’est la fête!.

2023-08-25 fin : 2023-08-28 . .

Place du Foirail

Saint-Germain-du-Bel-Air 46310 Lot Occitanie



On the Place du Foiral, the funfair, the balls, …. It’s party time!

En la Place du Foiral, el parque de atracciones, las bolas, …. ¡Es tiempo de fiesta!

Auf dem Place du Foiral finden Jahrmarkt, Tanzveranstaltungen und …. statt. Es wird gefeiert!

Mise à jour le 2023-08-21 par OT Gourdon