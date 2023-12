ATELIER JEUX DE SOCIÉTÉ & BOURSE AUX JOUETS / VIDE-GRENIERS DES PARENTS Place du Foirail Saint-Chély-d’Apcher, 1 décembre 2023, Saint-Chély-d'Apcher.

Saint-Chély-d’Apcher,Lozère

La Société du Sou du groupe scolaire de St Chély vous propose un atelier jeux de société où les petits et grands pourront s’amuser et découvrir de nouveaux jeux.

(Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte).

Vous retrouverez également une bours….

2023-12-09 fin : 2023-12-09 17:00:00. EUR.

Place du Foirail

Saint-Chély-d’Apcher 48200 Lozère Occitanie



The Société du Sou du groupe scolaire de St Chély is organizing a board games workshop where young and old alike can have fun and discover new games.

(Children must be accompanied by an adult).

You’ll also find a stock…

La Société du Sou du groupe scolaire de St Chély propone un taller de juegos de mesa en el que grandes y pequeños podrán divertirse y descubrir nuevos juegos.

(Los niños deben ir acompañados de un adulto).

También encontrará una bolsa donde podrá…

Die Société du Sou du groupe scolaire de St Chély bietet einen Workshop mit Gesellschaftsspielen an, bei dem Groß und Klein Spaß haben und neue Spiele entdecken können.

(Die Kinder müssen von einem Erwachsenen begleitet werden).

Sie werden auch eine Börse finden…

