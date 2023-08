18ÈME SALON DES COLLECTIONNEURS DE HAUTE-LOZÈRE Place du Foirail Saint-Chély-d’Apcher, 14 octobre 2023, Saint-Chély-d'Apcher.

Saint-Chély-d’Apcher,Lozère

Rencontre des collectionneurs de Haute Lozère.

Saint-Chély-d’Apcher dans le Nord Lozère.

Petit salon où seront présent divers marchands de monnaies, billets, cartes postales, timbres, marques postales, vieux papiers, capsules de champagne… ….

2023-10-14 fin : 2023-10-14 18:00:00. EUR.

Place du Foirail

Saint-Chély-d’Apcher 48200 Lozère Occitanie



Haute Lozère collectors’ meeting.

Saint-Chély-d’Apcher in northern Lozère.

Small show featuring various dealers in coins, banknotes, postcards, stamps, postmarks, old paper, champagne capsules… …

Encuentro de coleccionistas de Haute Lozère.

Saint-Chély-d’Apcher, en el norte de Lozère.

Pequeña exposición en la que estarán presentes diversos comerciantes de monedas, billetes, postales, sellos, matasellos, papeles antiguos, cápsulas de champán… …

Treffen der Sammler aus der Haute Lozère.

Saint-Chély-d’Apcher im Norden der Lozère.

Kleine Messe, auf der verschiedene Händler Münzen, Banknoten, Postkarten, Briefmarken, Postwertzeichen, Altpapier, Champagnerkapseln… anbieten. …

Mise à jour le 2023-08-17 par 48 – OT Margeride en Gevaudan