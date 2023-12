Spectacle : Monsieur Poulpe Place du Foirail Pau, 2 juin 2024, Pau.

Pau Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

2024-06-02 20:00:00

2024-06-02

Monsieur Poulpe a choisi la scène comme exutoire à sa crise de la quarantaine. Son premier spectacle a pour titre Nombril. Sur l’affiche, il marche tel un funambule au sommet d’un mur. Le message est clair : parler de soi peut être casse-gueule. L‘humoriste et animateur télé aura donc attendu de devenir quadragénaire pour se lancer seul sur scène. Celui qui a écrit des épisodes de Scènes de Ménage, développé Le Golden Show, créé le Studio Bagel et inventé Les recettes pompettes, va désormais fouler les planches.

Place du Foirail Salle du Foirail

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



