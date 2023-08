Espaces Pluriels – Carré de Je Place du Foirail Pau, 22 mars 2024, Pau.

Pau,Pyrénées-Atlantiques

A partir de 6 ans – durée 50 mn

Théo et Lucas Enriquez, originaires de Pau et formés à Lescar avant de rejoindre l’École supérieure des arts du cirque de Bruxelles, ont conçu avec Carré de je un duo acrobatique mêlant voltige et poésie.

Dans un espace de jeu restreint à un carré de 3x3m, les acrobates Lucas Enriquez et Alix Schils, qui reprend ici le rôle créé par Théo, exécutent pour nous un ballet miniature virtuose et enfantin. Une chorégraphie millimétrée entre défi et connivence. Tirant à l’occasion du côté du burlesque, Carré de je (2022) est une danse tendre et poétique, une histoire de disputes et de retrouvailles qui fait des jeux icariens et des tours de passe-passe un dialogue malicieux et amical….

Place du Foirail Salle du Foirail

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



From 6 years – duration 50 mn

Pau-born Théo and Lucas Enriquez, who trained in Lescar before joining the École supérieure des arts du cirque in Brussels, have created Carré de je, an acrobatic duo combining acrobatics and poetry.

In a performance space restricted to a 3x3m square, acrobats Lucas Enriquez and Alix Schils (who reprises the role created by Théo) perform a virtuoso, childlike miniature ballet. Choreographed to perfection, it’s a combination of challenge and complicity. Occasionally taking a burlesque approach, Carré de je (2022) is a tender, poetic dance, a story of disputes and reunions that turns icarian games and sleight-of-hand into a mischievous, friendly dialogue…

A partir de 6 años – duración 50 min

Théo y Lucas Enríquez, originarios de Pau y formados en Lescar antes de pasar por la École supérieure des arts du cirque de Bruselas, han creado Carré de je, un dúo acrobático que combina acrobacia y poesía.

En un espacio de actuación limitado a un cuadrado de 3×3 m, los acróbatas Lucas Enríquez y Alix Schils, que asume el papel creado por Théo, interpretan un virtuoso e infantil ballet en miniatura. La coreografía está meticulosamente equilibrada entre el desafío y la complicidad. En ocasiones con un enfoque burlesco, Carré de je (2022) es una danza tierna y poética, una historia de disputas y reencuentros que convierte los juegos icarios y los juegos de manos en un diálogo pícaro y amistoso…

Ab 6 Jahren – Dauer 50 Min

Théo und Lucas Enriquez, die aus Pau stammen und in Lescar ausgebildet wurden, bevor sie die École supérieure des arts du cirque in Brüssel besuchten, haben mit Carré de je ein akrobatisches Duo konzipiert, das Voltige und Poesie miteinander verbindet.

In einer auf ein 3×3 m großes Quadrat beschränkten Spielfläche führen die Akrobaten Lucas Enriquez und Alix Schils, die hier die von Théo geschaffene Rolle übernimmt, für uns ein virtuoses und kindliches Miniaturballett auf. Eine millimetergenaue Choreografie zwischen Herausforderung und Einverständnis. Carré de je (2022) ist ein zärtlicher und poetischer Tanz, eine Geschichte von Streit und Wiedervereinigung, die aus ikarischen Spielen und Taschenspielertricks einen schelmischen und freundschaftlichen Dialog macht, der gelegentlich an die Seite der Burleske gerät…

