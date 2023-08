Espaces Pluriels – Ombres portées Place du Foirail Pau, 7 février 2024, Pau.

Pau,Pyrénées-Atlantiques

A partir de 8 ans – durée 1h10

Dans une ambiance cinématographique à la croisée du cirque, de la danse et du théâtre, Raphaëlle Boitel sonde la question du « non-dit », spectre intérieur dissimulé dans l’ombre de la cellule familiale.

Depuis 2012, Raphaëlle Boitel développe au sein de la compagnie L’Oublié(e) un langage à la fois théâtral, physique, chorégraphique et acrobatique. Dans Ombres portées, le mouvement s’organise autour du personnage de K, jeune fille fragile abimée par la vie, et forme un ballet acrobatique où scènes individuelles et collectives se succèdent. L’ensemble est rythmé par un travail physique très chorégraphié. Les corps qui se renversent suivent les destins qui basculent….

Place du Foirail Salle du Foirail

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Ages 8 and up – duration 1h10

In a cinematic atmosphere at the crossroads of circus, dance and theater, Raphaëlle Boitel probes the question of the « unspoken », the inner spectre hidden in the shadows of the family unit.

Since 2012, Raphaëlle Boitel has been developing a theatrical, physical, choreographic and acrobatic language with her company L’Oublié(e). In Ombres portées, movement is organized around the character of K, a fragile young girl damaged by life, and forms an acrobatic ballet in which individual and collective scenes follow one another. The whole is punctuated by highly choreographed physical work. Bodies turn upside down, destinies change…

A partir de 8 años – duración 1h10

En un escenario cinematográfico a caballo entre el circo, la danza y el teatro, Raphaëlle Boitel explora la cuestión de lo « no dicho », el espectro interior oculto en las sombras de la unidad familiar.

Desde 2012, Raphaëlle Boitel desarrolla un lenguaje teatral, físico, coreográfico y acrobático con su compañía L’Oublié(e). En Ombres portées, el movimiento se organiza en torno al personaje de K, una joven frágil y dañada por la vida, y forma un ballet acrobático en el que se suceden escenas individuales y colectivas. Toda la pieza está puntuada por un trabajo físico muy coreografiado. Los cuerpos se voltean como se voltean los destinos…

Ab 8 Jahren – Dauer 1h10

In einer filmischen Atmosphäre an der Schnittstelle zwischen Zirkus, Tanz und Theater untersucht Raphaëlle Boitel die Frage nach dem « Ungesagten », einem inneren Gespenst, das im Schatten der Familienzelle verborgen ist.

Seit 2012 entwickelt Raphaëlle Boitel im Rahmen der Compagnie L’Oublié(e) eine Sprache, die zugleich theatralisch, physisch, choreografisch und akrobatisch ist. In Ombres portées dreht sich die Bewegung um die Figur von K, einem zerbrechlichen, vom Leben gebeutelten Mädchen, und bildet ein akrobatisches Ballett, in dem individuelle und kollektive Szenen aufeinander folgen. Das Ganze wird von einer stark choreografierten Körperarbeit bestimmt. Die Körper, die sich überschlagen, folgen den Schicksalen, die umkippen…

