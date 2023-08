Espaces Pluriels – Tom na Fazenda (Tom à la ferme) Place du Foirail Pau, 27 janvier 2024, Pau.

Pau,Pyrénées-Atlantiques

Durée 2h -EN PORTUGAIS SURTITRÉ

En transposant au Brésil la pièce Tom à la ferme de Michel Marc Bouchard rendue célèbre par le long-métrage de Xavier Dolan, Rodrigo Portella invite à une plongée captivante au cœur d’une brutalité archaïque. Une pièce nécessaire, un événement !

Le drame se noue autour de l’arrivée de Tom, jeune publiciste citadin, dans la ferme familiale, le jour des funérailles de son amant. Il y rencontre la mère, qui ignore l’orientation sexuelle de son fils défunt, et le frère, un paysan viril et violent. Son irruption exacerbe les pulsions sous-jacentes, libère la parole dans un débordement de sauvagerie qui fait basculer ce monde dans un chaos total. Le plateau, plus proche d’un ring de boxe que des planches d’un théâtre, ne laisse aucun doute sur les tensions qui vont s’exercer. D’abord recouvert d’une terre poussiéreuse, il se métamorphose vite en marécage boueux..

2024-01-27 fin : 2024-01-27 . EUR.

Place du Foirail Salle du Foirail

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Running time 2h – IN PORTUGUESE OVERTITLED

By transposing Michel Marc Bouchard?s play Tom à la ferme, made famous by Xavier Dolan?s feature film, to Brazil, Rodrigo Portella invites us to a captivating plunge into the heart of archaic brutality. A necessary piece, an event!

The drama revolves around the arrival of Tom, a young urban publicist, at the family farm on the day of his lover?s funeral. There he meets the mother, who is unaware of her dead son?s sexual orientation, and the brother, a virile, violent peasant. His irruption exacerbates the underlying impulses, liberating speech in an outburst of savagery that tips the world into total chaos. The set, closer to a boxing ring than a theater stage, leaves no doubt as to the tensions that are about to erupt. Initially covered with dusty earth, it soon turns into a muddy swamp.

Duración 2h – EN PORTUGUÉS SOBREPUESTO

Trasladando a Brasil la obra Tom à la ferme, de Michel Marc Bouchard, famosa por el largometraje de Xavier Dolan, Rodrigo Portella nos invita a una cautivadora inmersión en el corazón de la brutalidad arcaica. Una obra necesaria, ¡un acontecimiento!

El drama gira en torno a la llegada de Tom, un joven publicista de ciudad, a la granja familiar el día del funeral de su amante. Allí conoce a la madre, que ignora la orientación sexual de su hijo muerto, y al hermano, un campesino viril y violento. Su irrupción exacerba los impulsos subyacentes y desata un estallido salvaje que sume al mundo en un caos total. El escenario, más parecido a un ring de boxeo que a un escenario teatral, no deja lugar a dudas sobre las tensiones que están a punto de estallar. Inicialmente cubierto de tierra polvorienta, pronto se convierte en un pantano fangoso.

Dauer 2 Stunden – IN PORTUGIESISCHER ÜBERSCHRIFT

Indem er Michel Marc Bouchards Stück Tom à la ferme, das durch den Spielfilm von Xavier Dolan bekannt wurde, nach Brasilien verlegt, lädt Rodrigo Portella zu einem fesselnden Tauchgang ins Herz einer archaischen Brutalität ein. Ein notwendiges Stück, ein Ereignis!

Das Drama dreht sich darum, dass Tom, ein junger Publizist aus der Stadt, am Tag der Beerdigung seines Geliebten auf dem Bauernhof seiner Familie ankommt. Dort trifft er auf die Mutter, die nichts von der sexuellen Orientierung ihres verstorbenen Sohnes weiß, und auf den Bruder, einen männlichen und gewalttätigen Bauern. Sein Auftauchen verschärft die unterschwelligen Triebe, befreit die Sprache in einem wilden Ausbruch, der diese Welt in ein totales Chaos stürzen lässt. Die Bühne, die eher einem Boxring als den Brettern eines Theaters ähnelt, lässt keinen Zweifel an den Spannungen, die sich entladen werden. Die Bühne ist zunächst mit staubiger Erde bedeckt und verwandelt sich bald in einen schlammigen Sumpf.

