Noël à Pau 2023- Inauguration Place du Foirail Pau, 3 décembre 2023, Pau.

Pau,Pyrénées-Atlantiques

Sur la place du Foirail, un groupe d’une cinquantaine d’enfants interprète une chanson alors que le grand sapin s’illumine. Ils rejoignent ensuite la place Clemenceau à bord du petit train de Noël où 150 autres enfants les attendent sous le chapiteau lumineux. Les deux groupes d’enfants réunis, la déambulation s’élance via la Promenade des Pyrénées, les allées Aragon et le boulevard des Pyrénées vers la place Royale pour assister à l’arrivée du Père Noël, à l’allumage du sapin et de la place Royale. 20 sites participent cette année à la « Canto Périsco » : 4 Coins du Monde, Arc-En-Ciel, Buisson, Bouillerce, Bosquet, Hippodrome, Lavigne, Lilas, Gaston Phoebus, Léon Say, Marca, Pierre et Marie Curie, Fleurs, Henri IV, Lapuyade, Lauriers, Marancy, Nandina Park, Jean Sarrailh, Trianon..

2023-12-08 fin : 2023-12-08 . .

Place du Foirail

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



In the Place du Foirail, a group of around 50 children sing a song as the big Christmas tree lights up. They then take the little Christmas train to Place Clemenceau, where 150 other children await them under the illuminated marquee. Once the two groups of children are reunited, the procession sets off along the Promenade des Pyrénées, the Allées Aragon and the Boulevard des Pyrénées towards Place Royale, where Santa Claus arrives and the tree and Place Royale are lit. 20 sites are taking part in this year?s Canto Périsco: 4 Coins du Monde, Arc-En-Ciel, Buisson, Bouillerce, Bosquet, Hippodrome, Lavigne, Lilas, Gaston Phoebus, Léon Say, Marca, Pierre et Marie Curie, Fleurs, Henri IV, Lapuyade, Lauriers, Marancy, Nandina Park, Jean Sarrailh, Trianon.

En la Place du Foirail, un grupo de unos cincuenta niños canta una canción mientras se ilumina el gran árbol de Navidad. A continuación, tomarán el trenecito de Navidad hasta la plaza Clemenceau, donde les esperarán otros 150 niños bajo la carpa iluminada. Una vez reunidos los dos grupos de niños, el cortejo recorre el paseo de los Pirineos, las alamedas Aragón y el bulevar de los Pirineos en dirección a la Place Royale para asistir a la llegada de Papá Noel y a la iluminación del árbol de Navidad y de la Place Royale. 20 lugares participan este año en el Canto Périsco: 4 Coins du Monde, Arc-En-Ciel, Buisson, Bouillerce, Bosquet, Hippodrome, Lavigne, Lilas, Gaston Phoebus, Léon Say, Marca, Pierre et Marie Curie, Fleurs, Henri IV, Lapuyade, Lauriers, Marancy, Nandina Park, Jean Sarrailh, Trianon.

Auf dem Place du Foirail singt eine Gruppe von etwa 50 Kindern ein Lied, während der große Tannenbaum beleuchtet wird. Anschließend fahren sie mit dem kleinen Weihnachtszug zum Place Clemenceau, wo 150 andere Kinder unter dem Lichterzelt auf sie warten. Wenn beide Kindergruppen wieder vereint sind, geht der Umzug über die Promenade des Pyrénées, die Allées Aragon und den Boulevard des Pyrénées zum Place Royale, wo der Weihnachtsmann eintrifft und der Baum und der Place Royale beleuchtet werden. 20 Orte nehmen dieses Jahr am « Canto Périsco » teil: 4 Coins du Monde, Arc-En-Ciel, Buisson, Bouillerce, Bosquet, Hippodrome, Lavigne, Lilas, Gaston Phoebus, Léon Say, Marca, Pierre et Marie Curie, Fleurs, Henri IV, Lapuyade, Lauriers, Marancy, Nandina Park, Jean Sarrailh, Trianon.

Mise à jour le 2023-12-01 par OT Pau