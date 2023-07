Le quartier du foirail en fête Place du Foirail Pau, 7 juillet 2023, Pau.

Pau,Pyrénées-Atlantiques

Le quartier du Foirail sera en fête le vendredi 7 juillet de 18h à 23h. A l’occasion de la fin des travaux dans ce quartier, la place sera inaugurée et rendue aux habitants. Lors de ce moment festif, une déambulation musicale permettra de découvrir les espaces publics finis. Les habitants pourront ensuite se restaurer auprès des commerçants de la place, profiter des tables partagées pour se retrouver en plein air et danser au son du bal guinguette..

2023-07-07 fin : 2023-07-07 23:00:00. EUR.

Place du Foirail

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The Foirail district will be celebrating on Friday July 7 from 6pm to 11pm. To mark the completion of work in this district, the square will be inaugurated and returned to the residents. During this festive occasion, a musical parade will showcase the finished public spaces. Residents will then be able to buy food and drink from the square?s merchants, take advantage of the shared outdoor tables and dance to the sounds of the guinguette ball.

El barrio de Foirail estará de fiesta el viernes 7 de julio de 18.00 a 23.00 horas. Con motivo de la finalización de las obras en esta zona, se inaugurará la plaza y se devolverá a los vecinos. En esta ocasión festiva, un desfile musical mostrará los espacios públicos terminados. Después, los vecinos podrán comprar comida a los comerciantes de la plaza, aprovechar las mesas compartidas para reunirse al aire libre y bailar al son de la bola de guinguette.

Das Viertel Foirail wird am Freitag, den 7. Juli, von 18 bis 23 Uhr gefeiert. Anlässlich des Abschlusses der Bauarbeiten in diesem Viertel wird der Platz eingeweiht und den Bewohnern zurückgegeben. Während dieses festlichen Moments wird eine musikalische Wanderung die fertigen öffentlichen Räume vorstellen. Anschließend können die Bewohner bei den Händlern auf dem Platz essen, die gemeinsam genutzten Tische für ein Treffen im Freien nutzen und zu den Klängen des Bal Guinguette tanzen.

Mise à jour le 2023-07-02 par OT Pau