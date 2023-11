Grande Parade de Noël et Halhà de Nadau Place du Foirail Orthez, 20 décembre 2023, Orthez.

Orthez,Pyrénées-Atlantiques

Grande parade de Noël menée par l’Harmonie municipale et les élèves des Musicales. Elle sera clôturée par la traditionnelle Halhà de Nadau animée par la « banda trad » des Musicales..

2023-12-20 fin : 2023-12-20 . EUR.

Place du Foirail

Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Great Christmas parade led by the Municipal Band and the students of the Musicales. It will be closed by the traditional Halhà de Nadau animated by the « banda trad » of the Musicales.

Un gran desfile navideño encabezado por la banda municipal y los alumnos de Les Musicales. Lo cerrará el tradicional Halhà de Nadau animado por la « banda trad » de los Musicales.

Große Weihnachtsparade, angeführt von der Harmonie Municipale und den Schülern der Musicales. Den Abschluss bildet die traditionelle Halhà de Nadau, die von der « banda trad » der Musicales angeführt wird.

