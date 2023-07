31° Symposium international de sculpture sur pierres de Menet Place du Foirail Menet Catégories d’Évènement: Cantal

Menet 31° Symposium international de sculpture sur pierres de Menet Place du Foirail Menet, 10 juillet 2023, Menet. 31° Symposium international de sculpture sur pierres de Menet 10 – 21 juillet Place du Foirail Le symposium et ses animations sont en accès libre et gratuit dès le 13 juillet – le dîner-concert de clôture est lui en participation libre Déroulement de ce 31° symposium / – Épannelage des pierres du 10 au 12 juillet 2023 inclus , hors présence du public – Les sculpteurs oeuvrent Place du Foirail du 13 au 21 juillet, accès libre – Nocturne Place du Foirail le 19 juillet 2023, avec les sculpteurs, et Ramdam Fatal pour un concert-spectacle, accès libre – Clôture Place du Foirail le 21 juillet 2023 – mise en vente des sculptures

– prix du public ( vote et remise des prix )

– souscription à lots

– dîner-concert avec Bey Ler Bey ( organisation : Euroculture ), participation libre Stages / Modalités : www.pierresdemenet.com – Sculpture sur pierre Place du Foirail du 17 au 21 juillet 2023, payant du 07 au 11 aout 2023, payant – Construction de mur en pierre sèches Place du Monument du 12 au 14 aout 2023, payant Animations / – Journées pierres et sons Place du Foirail, atelier La remue et Place du Monument le 17 juillet 2023 : pierre et univers sonores, avec S. Durin – facteur d’instruments à vent, accès libre

le 19 juillet 2023 : cf. / nocturne

le 21 juillet 2023 : cf. / clôture Visites Guidées / – Paysages volcaniques RDV à 10H, Place du Foirail F. Humbert partage sa connaissance du patrimoine volcanique Cantalien sur différets sites, tous les mercredi en juillet et aout, gratuit

sur demande hors saison, gratuit Expositions collectives / – Paysages volcaniques Chez Marguerite, Place du Foirail du 10 au 26 aout 2023, peintures, gratuit – Chemin des Pierres Sculptées accès libre toute l’année www.menet.fr/randonnees_fr.html + de renseignement / www.pierresdemenet.com

drive.google.com/file/d/1h2SLUKaoh2L3H7c0d4WkOttknc7_pKhy/view

