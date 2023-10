RENCONTRES NATIONNALES DE LA LAUZE ET DE LA PIERRE SECHE Place du Foirail Mende, 2 février 2024, Mende.

Mende,Lozère

Le 2 Février est réservé aux rencontre interprofessionnelles : artisans, entreprises, architectes, paysagistes, urbanistes, collectivités, … Payant et sur inscriptions.

La journée du 3 février est ouverte à tous et l’entrée est gratuite.

2024-02-02 fin : 2024-02-03 18:00:00. EUR.

Place du Foirail

Mende 48000 Lozère Occitanie



February 2 is reserved for inter-professional meetings: craftsmen, companies, architects, landscape architects, town planners, local authorities, etc. Registration required.

February 3 is open to all, with free admission.

El 2 de febrero está reservado a los encuentros interprofesionales: artesanos, empresas, arquitectos, paisajistas, urbanistas, autoridades locales, etc. Inscripción obligatoria.

El 3 de febrero está abierto a todos y la entrada es gratuita.

Der 2. Februar ist für berufsübergreifende Treffen reserviert: Handwerker, Unternehmen, Architekten, Landschaftsarchitekten, Stadtplaner, Körperschaften, … Kostenpflichtig und nach Anmeldung.

Der 3. Februar ist für alle offen und der Eintritt ist kostenlos.

