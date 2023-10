A TAAABLE ! LES JOURNÉES DE L’ALIMENTATION Place du Foirail Mende, 18 novembre 2023, Mende.

Mende,Lozère

Le 17 novembre est réservée aux rencontre interprofessionnelles.

La journée du 18 novembre est ouverte à tous et l’entrée est gratuite.

Au programme :

LE CONCOURS CULINAIRE « Étoiles de Lozère » qui consiste à imaginer LA recette lozérienne de demai….

2023-11-18 fin : 2023-11-18 18:00:00. EUR.

Place du Foirail

Mende 48000 Lozère Occitanie



November 17 is reserved for inter-professional meetings.

November 18 is open to all, with free admission.

On the program:

THE « Étoiles de Lozère » CULINARY COMPETITION, in which participants imagine THE Lozère recipe for demai…

El 17 de noviembre está reservado a las reuniones interprofesionales.

El 18 de noviembre está abierto a todos y la entrada es gratuita.

En el programa:

EL CONCURSO CULINARIO « Étoiles de Lozère », en el que hay que inventar LA receta de Lozère para demai…

Der 17. November ist für berufsübergreifende Treffen reserviert.

Der 18. November ist für alle offen und der Eintritt ist kostenlos.

Auf dem Programm stehen:

DER KULINARISCHE WETTBEWERB « Étoiles de Lozère », bei dem es darum geht, DAS Rezept aus Lozère für Demai…

Mise à jour le 2023-10-09 par 48 – OT de Mende