ATELIER GARGOUILLES – ATELIER/VISITE POUR LES ENFANTS Place du foirail Mende, 25 octobre 2023, Mende.

Mende,Lozère

Venez à la rencontre des gargouilles de la cathédrale de Mende pour connaitre leur histoire et leur rôle.

Cette petite visite est suivie d’un atelier où l’on peut confectionner sa propre gargouille en pâte à modeler autodurcissante.

Le matériel est f….

2023-10-25 fin : 2023-10-25 17:00:00. EUR.

Place du foirail

Mende 48000 Lozère Occitanie



Come and meet the gargoyles of Mende Cathedral and learn about their history and role.

This short visit is followed by a workshop where you can make your own gargoyle from self-hardening clay.

Materials are f…

Venga a conocer las gárgolas de la catedral de Mende y descubra su historia y su función.

Después de esta breve visita, podrá realizar su propia gárgola en un taller de modelado con arcilla autoendurecible.

Los materiales son d…

Lernen Sie die Wasserspeier der Kathedrale von Mende kennen und erfahren Sie mehr über ihre Geschichte und ihre Rolle.

Nach dieser kurzen Führung folgt ein Workshop, in dem du deinen eigenen Wasserspeier aus selbsthärtender Modelliermasse herstellen kannst.

Das Material wird von den Eltern bereitgestellt.

