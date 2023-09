APRÈS-MIDI RÉCRÉATIF AVEC L’ASSOCIATION FRANCO-TURQUE DE LOZÈRE Place du Foirail Mende, 23 septembre 2023, Mende.

Mende,Lozère

APRÈS-MIDI RÉCRÉATIF AVEC L’ASSOCIATION FRANCO-TURQUE DE LOZÈRE

De 14h30 à 16h

Entrée libre.

Gratuit

Renseignements: 04 66 65 36 66….

2023-09-23

Place du Foirail

Mende 48000 Lozère Occitanie



RECREATIONAL AFTERNOON WITH THE FRANCO-TURKISH ASSOCIATION OF LOZÈRE

2:30 pm to 4 pm

Free admission.

Free

Information: 04 66 65 36 66…

TARDE RECREATIVA CON LA ASOCIACIÓN FRANCO-TURCA DE LOZÈRE

De 14.30 a 16.00 h

Entrada libre.

Gratis

Información: 04 66 65 36 66…

UNTERHALTSAMER NACHMITTAG MIT DEM TÜRKISCH-FRANZÖSISCHEN VEREIN VON LOZÈRE

Von 14.30 bis 16 Uhr

Eintritt frei.

Kostenlos

Informationen: 04 66 65 36 66…

