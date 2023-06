Ciné Belle Etoile « La Brigade », de Louis-Julien Petit Place du Foirail Loubressac, 11 juillet 2023, Loubressac.

Loubressac,Lot

Cathy, qui rêve de diriger son restaurant, est contrainte d’accepter un poste de cantinière dans un foyer de jeunes migrants. Film à la tombée de la nuit.

Place du Foirail. Tout public. Gratuit..

2023-07-11 à 21:30:00 ; fin : 2023-07-11 . EUR.

Place du Foirail

Loubressac 46500 Lot Occitanie



Cathy, who dreams of running her own restaurant, is forced to take a job as a canteen worker in a home for young migrants. Film at dusk.

Place du Foirail. Open to all. Free admission.

Cathy, que sueña con tener su propio restaurante, se ve obligada a aceptar un trabajo como ayudante de comedor en un albergue para jóvenes inmigrantes. Película al atardecer.

Plaza del Foirail. Entrada libre. Entrada gratuita.

Cathy, die davon träumt, ihr eigenes Restaurant zu führen, ist gezwungen, eine Stelle als Kantinenkraft in einem Heim für junge Migranten anzunehmen. Film bei Einbruch der Dunkelheit.

Auf dem Place du Foirail. Für alle Altersgruppen. Kostenlos.

Mise à jour le 2023-06-08 par OT Vallée de la Dordogne