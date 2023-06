Randonnée avec 1000 mains à la pâte Place du Foirail Limogne-en-Quercy, 17 juin 2023, Limogne-en-Quercy.

Limogne-en-Quercy,Lot

Les 1000 mains à la pâte vous font découvrir le patrimoine local et le chemin à Limogne..

2023-06-17 à 09:00:00 ; fin : 2023-06-17 12:30:00. EUR.

Place du Foirail

Limogne-en-Quercy 46260 Lot Occitanie



Les 1000 mains à la pâte (1,000 hands in the dough) show you the local heritage and the way to Limogne.

Les 1000 mains à la pâte (1.000 manos trabajando) le ayudan a descubrir el patrimonio local y el camino de Limogne.

Mit den 1000 Händen im Teig lernen Sie das lokale Kulturerbe und den Weg nach Limogne kennen.

Mise à jour le 2023-06-02 par OT CVL Lalbenque – Limogne