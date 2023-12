RANDONNÉE ACCOMPAGNÉE DU TÉLÉTHON Place du Foirail Le Malzieu-Ville, 16 décembre 2023 13:30, Le Malzieu-Ville.

Le Malzieu-Ville,Lozère

Une randonnée accompagnée de 8km au départ du Malzieu est organisée le samedi 16 décembre en faveur du Téléthon.

Rendez-vous place du foirail à 13h30 !

Participation libre.

Organisée par l’association Rand’Haut Gévaudan….

2023-12-16 fin : 2023-12-16 . EUR.

Place du Foirail

Le Malzieu-Ville 48140 Lozère Occitanie



An 8km accompanied hike from Le Malzieu is organized on Saturday December 16 in aid of the Telethon.

Meet at Place du foirail at 1.30pm!

Free participation.

Organized by the Rand’Haut Gévaudan association…

El sábado 16 de diciembre se organiza una marcha acompañada de 8 km con salida de Le Malzieu a beneficio del Teletón.

Cita en la Place du foirail a las 13.30 h

Entrada gratuita.

Organizado por la asociación Rand’Haut Gévaudan…

Am Samstag, den 16. Dezember, wird eine begleitete Wanderung von 8 km von Le Malzieu aus zugunsten des Telethon organisiert.

Treffpunkt: Place du foirail um 13:30 Uhr!

Die Teilnahme ist frei.

Organisiert wird die Wanderung vom Verein Rand’Haut Gévaudan…

Mise à jour le 2023-12-04 par 48 – OT Margeride en Gevaudan