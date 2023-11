LOTO – Place du Foirail Le Malzieu-Ville, 26 novembre 2023, Le Malzieu-Ville.

Le Malzieu-Ville,Lozère

Le loto de l’A.P.E.L. de l’école de la Présentation au Malzieu, c’est ce dimanche 26 novembre !!

Venez nombreux passer un agréable moment et remporter de superbes lots !

1er lot : un bon d’achat de 500€

2ème lot : un bon d’achat de 250€

3ème lot : un….

2023-11-26 fin : 2023-11-26 18:00:00. EUR.

– Place du Foirail Salle des Fêtes

Le Malzieu-Ville 48140 Lozère Occitanie



The A.P.E.L. bingo at Le Malzieu school is this Sunday, November 26!

Come and have a great time and win some great prizes!

1st prize: a voucher worth 500?

2nd prize: a voucher worth 250?

3rd prize: a…

El bingo de A.P.E.L. en la escuela de presentación de Le Malzieu es este domingo 26 de noviembre

Venga a divertirse y a ganar fantásticos premios

1er premio: un vale de 500?

2º premio: un vale de 250

3er premio: un…

Das Lotto der A.P.E.L. der Schule La Présentation in Le Malzieu findet diesen Sonntag, den 26. November, statt!

Kommen Sie zahlreich und verbringen Sie einen angenehmen Moment und gewinnen Sie tolle Preise!

1. Preis: ein Einkaufsgutschein über 500?

2. Preis: ein Einkaufsgutschein im Wert von 250?

3. Los: ein…

