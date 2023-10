LOTO SANS ORDINATEUR – Place du Foirail Le Malzieu-Ville, 21 octobre 2023, Le Malzieu-Ville.

Le Malzieu-Ville,Lozère

Le Comité des Fêtes du Malzieu-Forain organise son traditionnel « Loto sans ordinateur » samedi 21 octobre à la Salle des Fêtes du Malzieu-Ville.

1er lot / Caddie garni – Valeur 300€

2ème lot / Bons d’achat – Valeur 150€

3ème lot / Bon d’achat carbura….

2023-10-21 fin : 2023-10-21 22:30:00. EUR.

– Place du Foirail

Le Malzieu-Ville 48140 Lozère Occitanie



The Comité des Fêtes du Malzieu-Forain is organizing its traditional « Loto sans ordinateur » on Saturday October 21 at the Salle des Fêtes in Le Malzieu-Ville.

1st prize / Caddie garni ? Value 300?

2nd prize / Vouchers ? Value 150?

3rd prize / Fuel voucher ?

El Comité des Fêtes du Malzieu-Forain organiza su tradicional « Loto sans ordinateur » el sábado 21 de octubre en la Salle des Fêtes de Le Malzieu-Ville.

1er premio / Carrito de la compra lleno ? Valor 300?

2º premio / Vales ? Valor 150?

3er premio / Vale de combustible ?

Das Festkomitee von Malzieu-Forain organisiert am Samstag, den 21. Oktober, im Festsaal von Malzieu-Ville sein traditionelles « Lotto ohne Computer ».

1. Los / Gefüllter Einkaufswagen ? Wert: 300 ?

2. Los / Einkaufsgutscheine ? Wert 150 ?

3. Los / Gutschein für den Kauf von…

