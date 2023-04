TRAIL DE LA MARGERIDE 2023 – « SUR LES PAS DE LA BÊTE » Place du foirail, 9 septembre 2023, Le Malzieu-Ville.

Rendez-vous en Haute-Lozère les 9 et 10 septembre 2023 pour le « Trail Margeride « , épreuve idéale après la saison d’été, pour une préparation d’objectif à court terme.

Lionel Tersol (organisateur) et l’association “trail Margeride”, ainsi qu’Anne-li….

2023-09-09 à ; fin : 2023-09-10 22:00:00. EUR.

Place du foirail

Le Malzieu-Ville 48140 Lozère Occitanie



Rendezvous in Haute-Lozère on September 9 and 10, 2023 for the « Trail Margeride », an ideal event after the summer season, for a short term preparation.

Lionel Tersol (organizer) and the association ?trail Margeride? as well as Anne-li…

Nos vemos en Haute-Lozère los días 9 y 10 de septiembre de 2023 para el « Trail Margeride », un evento ideal después de la temporada estival, para una preparación objetiva a corto plazo.

Lionel Tersol (organizador) y la asociación Trail Margeride, junto con Anne-Lielle, estarán presentes…

Wir treffen uns am 9. und 10. September 2023 in der Haute-Lozère zum « Trail Margeride « , einem idealen Wettkampf nach der Sommersaison, um sich auf ein kurzfristiges Ziel vorzubereiten.

Lionel Tersol (Organisator) und der Verein « Trail Margeride » sowie Anne-li…

