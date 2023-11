2e Salon du vin et des produits des terroirs Place du Foirail Lavardac, 11 novembre 2023, Lavardac.

Lavardac,Lot-et-Garonne

Venez rencontrer des producteurs de 19 appellations françaises mais aussi de produits du terroir !

Nouveauté 2023 : la Tombola ! Trouvez le nombre de bouchons déposés dans une bonbonne et gagner un week-end !

Restauration sur place..

2023-11-11 fin : 2023-11-11 18:00:00. .

Place du Foirail Salle polyvalente André Touron

Lavardac 47230 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Come and meet producers of 19 French appellations and local produce!

New for 2023: the Tombola! Find the number of corks in a bottle and win a weekend!

Catering on site.

Venga a conocer a los productores de 19 denominaciones de origen francesas y productos locales

Novedad 2023: ¡la Tómbola! Encuentre el número de tapones de una botella y gane un fin de semana

Catering in situ.

Treffen Sie Produzenten von 19 französischen Appellationen, aber auch von regionalen Produkten!

Neuheit 2023: die Tombola! Finden Sie heraus, wie viele Korken in einer Flasche sind, und gewinnen Sie ein Wochenende!

Verpflegung vor Ort.

