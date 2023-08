Fête de Houeillès avec fête foraine Place du Foirail Houeillès, 7 septembre 2023, Houeillès.

Houeillès,Lot-et-Garonne

Jeudi 21h : super jeu de société, loto carton sec : 1 bon d’achat de 250€ & nombreux autres lots (jambon, canard, …).

Vendredi 18h : retransmission Coupe du Monde de rugby, écran géant : France/All Black. Buvette, restauration : Burger du Coin (foodtruck).

Samedi 14h : ball-trap (société de chasse) au « Maou ».

14h30 : concours de pétanque en doublette engagements plus 150€, plus coupes.

20h : moules-frites à volonté, Bodéga. 16€ (tarif moins 12 ans 7€). Paiement à la réservation, place limitées.

23h : bal disco gratuit avec DJ JU. Service de sécurité assuré.

Dimanche 7h : grand vide grenier. Site ombragé. Café, viennoiseries. Sur réservation : 2€/ml. Inscription au 05 53 89 11 23.

12h : tapas du comité. Animation musicale.

14h : ball-trap (société de chasse) au « Maou ».

18h : apéritif offert par la municipalité.

20h : repas – confit, gratin dauphinois, dessert. 14€ sur réservation..

2023-09-07 fin : 2023-09-11 . EUR.

Place du Foirail Salle des fêtes

Houeillès 47420 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Thursday 9pm: super board game, dry-card lotto: 1 voucher worth 250? & many other prizes (ham, duck, etc.).

Friday 6pm: Rugby World Cup broadcast on giant screen: France/All Black. Refreshments and food: Burger du Coin (foodtruck).

Saturday 2pm: ball-trap (hunting society) at the « Maou ».

2:30 p.m.: pétanque doublet competition plus 150? commitments, plus cups.

8pm: all-you-can-eat moules-frites, Bodéga. 16? (under-12s 7?). Payment on reservation, places limited.

11pm: free disco with DJ JU. Security service provided.

Sunday 7am: large garage sale. Shaded site. Coffee, pastries. By reservation: 2?/ml. Registration on 05 53 89 11 23.

12pm: committee tapas. Musical entertainment.

2pm: ball-trap (hunting society) at the « Maou ».

6pm: aperitif offered by the municipality.

8pm: meal – confit, gratin dauphinois, dessert. 14? on reservation.

Jueves 21 h: superjuego de mesa, lotería de cartas secas: 1 vale por 250? y muchos otros premios (jamón, pato, etc.).

Viernes 18.00 h: retransmisión de la Copa del Mundo de Rugby en pantalla gigante: Francia/All Black. Refrescos y comida: Burger du Coin (foodtruck).

Sábado 14.00 h: ball-trap (sociedad de caza) en el « Maou ».

14.30 h: competición de petanca con dos jugadores, 150? más copas.

20.00 h: mejillones con patatas fritas, Bodéga. 16 ¤ (menores de 12 años: 7 ¤). Pago previa reserva, plazas limitadas.

23.00 h: baile disco gratuito con DJ JU. Servicio de seguridad.

Domingo 7h: gran venta de garaje. Sitio sombreado. Café, bollería. Reserva obligatoria: 2 euros/m². Inscripciones en el 05 53 89 11 23.

12h: Comité de tapas. Animación musical.

14.00 h: pelota-trampa (sociedad de caza) en el « Maou ».

18h: aperitivo ofrecido por el ayuntamiento.

20h: comida – confit, gratinado dauphinois, postre. 14? previa reserva.

Donnerstag, 21 Uhr: Tolles Gesellschaftsspiel, Lotto mit trockenem Karton: 1 Einkaufsgutschein über 250? & viele andere Preise (Schinken, Ente, …).

Freitag 18 Uhr: Übertragung der Rugby-Weltmeisterschaft auf Großbildschirm: Frankreich/All Black. Getränke und Essen: Burger du Coin (Foodtruck).

Samstag 14 Uhr: Ball-trap (Jagdgesellschaft) in « Maou ».

14:30 Uhr: Pétanque-Wettbewerb im Doppelpack, Verpflichtungen plus 150?, plus Pokale.

20 Uhr: Miesmuscheln mit Pommes frites, Bodéga. 16? (Preis unter 12 Jahren 7?). Zahlung bei der Reservierung, begrenzte Anzahl an Plätzen.

23 Uhr: Kostenloser Disco-Ball mit DJ JU. Sicherheitsdienst ist gewährleistet.

Sonntag, 7 Uhr: Großer Flohmarkt. Schattiger Platz. Kaffee und Gebäck. Auf Vorbestellung: 2/ml. Anmeldung unter 05 53 89 11 23.

12 Uhr: Tapas des Komitees. Musikalische Unterhaltung.

14 Uhr: Ball-Trap (Jagdgesellschaft) in « Maou ».

18 Uhr: Aperitif, von der Gemeinde angeboten.

20 Uhr: Essen – Confit, Gratin dauphinois, Dessert. 14? mit Reservierung.

Mise à jour le 2023-08-16 par OT Coteaux et Landes de Gascogne