MARCHÉ HEBDOMADAIRE FOURNELS Place du Foirail Fournels, 4 janvier 2023, Fournels.

Fournels,Lozère

Marché de producteurs et artisans sur la place du village….

2023-01-04 fin : 2023-01-04 12:00:00. EUR.

Place du Foirail

Fournels 48310 Lozère Occitanie



Market of producers and craftsmen on the village square…

Mercado de agricultores y artesanos en la plaza del pueblo…

Bauern- und Kunsthandwerkermarkt auf dem Dorfplatz…

Mise à jour le 2023-01-20 par 48 – OT de l’Aubrac Lozérien