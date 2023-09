Soirée espagnole Place du Foirail Duravel, 7 octobre 2023, Duravel.

Duravel,Lot

L’amicale du rugby loisir de Puy-l’Evêque (les Old’s Grappes, rugby flag) organise une soirée qui vous permettra de voyager en Espagne, sans bouger de Duravel.

Réservation obligatoire jusqu’au 1er octobre au 06.77.03.57.53 ou bien en flashant le QR code, ou par mail: rugbyloisirpuyleveque@gmail.com

Apportez vos couverts.

2023-10-07 19:00:00 fin : 2023-10-07 . 17 EUR.

Place du Foirail Salle Jean Jardel

Duravel 46700 Lot Occitanie



The Puy-l’Evêque rugby club (les Old’s Grappes, rugby flag) is organizing an evening that will take you on a trip to Spain, without leaving Duravel.

Reservations required by October 1, on 06.77.03.57.53 or by flashing the QR code, or by e-mail: rugbyloisirpuyleveque@gmail.com

Bring your cutlery

El club de rugby Puy-l’Evêque (Old’s Grappes, bandera del rugby) organiza una velada que le llevará de viaje a España, sin salir de Duravel.

Las reservas deben hacerse antes del 1 de octubre llamando al 06.77.03.57.53 o pulsando el código QR, o por correo electrónico: rugbyloisirpuyleveque@gmail.com

Traiga sus cubiertos

Der Freundeskreis des Freizeit-Rugbys von Puy-l’Evêque (die Old’s Grappes, Rugby Flag) organisiert einen Abend, an dem Sie nach Spanien reisen können, ohne sich von Duravel wegzubewegen.

Reservierungen sind bis zum 1. Oktober unter 06.77.03.57.53 erforderlich, oder indem Sie den QR-Code flashen oder eine E-Mail an rugbyloisirpuyleveque@gmail.com schicken

Bringen Sie Ihr Besteck mit

