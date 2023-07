Soirée mousse à Duravel Place du Foirail Duravel, 8 juillet 2023, Duravel.

Duravel,Lot

Cette année encore le comité des fêtes vous convie à une soirée festive. Pour cette soirée mousse, la première partie de soirée sera réservée aux enfants (20h00-22h00) et le reste de la soirée sera ouvert à tous.

La partie musicale sera assurée par KM Events.

2023-07-08 20:00:00 fin : 2023-07-09 02:00:00. 5 EUR.

Place du Foirail

Duravel 46700 Lot Occitanie



Once again this year, the party committee invites you to a festive evening. For this foam party, the first part of the evening will be reserved for children (8:00-10:00 pm), and the rest of the evening will be open to all.

Music will be provided by KM Events

Un año más, la comisión de festejos le invita a una velada festiva. Para esta fiesta de la espuma, la primera parte de la velada estará reservada a los niños (de 20.00 a 22.00 h) y el resto de la noche estará abierta a todos.

La música correrá a cargo de KM Events

Auch in diesem Jahr lädt Sie das Festkomitee zu einem festlichen Abend ein. Für diese Schaumparty wird der erste Teil des Abends den Kindern vorbehalten sein (20:00-22:00 Uhr), der Rest des Abends ist für alle offen.

Der musikalische Teil wird von KM Events übernommen

Mise à jour le 2023-07-01 par OT CVL Vignoble