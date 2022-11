Mini marché de Noël de l’association « L’Autre Côté du Pont » Place du Foirail du Castelviel Albi Catégories d’évènement: Albi

Tarn

Mini marché de Noël de l’association « L’Autre Côté du Pont » Place du Foirail du Castelviel, 17 décembre 2022, Albi. Mini marché de Noël de l’association « L’Autre Côté du Pont » Samedi 17 décembre, 08h00 Place du Foirail du Castelviel En accompagnement de la traditionnelle brocante, un mini marché de Noël est organisé par l’association L »‘Autre Côté du Pont. » Place du Foirail du Castelviel Place du Foirail du Castelviel 81000 Albi Albi 81000 Tarn Occitanie [{« link »: « https://www.mairie-albi.fr/fr/albi-fete-noel »}] Une exposition de crèches de l’artiste Louis Del Rosso est également prévue ainsi que la présence du Père Noël. Le samedi 17 décembre 2022 de 8h à 13h, place du Foirail du Castelviel Retrouvez l’ensemble des moments et animations de Noël à Albi sur : noel.albi.fr

2022-12-17T08:00:00+01:00

2022-12-17T13:00:00+01:00

