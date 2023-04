Marché de St Cyprien sur Dourdou Place du Foirail, 1 avril 2023, Conques-en-Rouergue.

Marché de Producteurs : tous les samedis matin, de 8h30 à 12h30, d’avril à décembre, place du foirail à Saint-Cyprien..

2023-04-01 à ; fin : 2023-04-01 . .

Place du Foirail St-Cyprien-sur-Dourdou

Conques-en-Rouergue 12320 Aveyron Occitanie



Farmers’ market : every Saturday morning, from 8:30 am to 12:30 pm, from April to December, place du foirail in Saint-Cyprien.

Mercado agrícola: todos los sábados por la mañana, de 8.30 a 12.30 h, de abril a diciembre, Place du foirail en Saint-Cyprien.

Bauernmarkt: jeden Samstagmorgen von 8:30 bis 12:30 Uhr, von April bis Dezember, Place du foirail in Saint-Cyprien.

