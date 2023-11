Réveillon « Saint-Sylvestre » Place du Foirail Castelnau Montratier-Sainte Alauzie, 31 décembre 2023, Castelnau Montratier-Sainte Alauzie.

Castelnau Montratier-Sainte Alauzie,Lot

Le comité des fêtes de Divillac fête le réveillon avec une soirée repas animée par « Lot of Music »..

2023-12-31 fin : 2023-12-31 . 80 EUR.

Place du Foirail Salle des Fêtes

Castelnau Montratier-Sainte Alauzie 46170 Lot Occitanie



Divillac’s party committee celebrates New Year’s Eve with a dinner party hosted by « Lot of Music ».

La comisión de fiestas de Divillac celebra la Nochevieja con una cena a cargo de « Lot of Music ».

Das Festkomitee von Divillac feiert den Silvesterabend mit einem Essensabend, der von « Lot of Music » musikalisch umrahmt wird.

Mise à jour le 2023-11-02 par OT CVL Castelnau-Montratier