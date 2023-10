Loto à Castelnau-Montratier Place du Foirail Castelnau Montratier-Sainte Alauzie, 22 octobre 2023, Castelnau Montratier-Sainte Alauzie.

Castelnau Montratier-Sainte Alauzie,Lot

Venez nombreux au loto organisé par le Club du Bel Age, il y a de nombreux lots à gagner !

Buvette et tombola sur place..

2023-10-22 14:00:00 fin : 2023-10-22 . 3 EUR.

Place du Foirail Salle des Fêtes

Castelnau Montratier-Sainte Alauzie 46170 Lot Occitanie



Come along to the bingo organized by the Club du Bel Age, with lots of prizes to be won!

Refreshments and tombola on site.

Participe en el bingo organizado por el Club du Bel Age. ¡Hay muchos premios!

Refrescos y tómbola in situ.

Kommen Sie zahlreich zum Lotto, das vom Club du Bel Age organisiert wird. Es gibt viele Preise zu gewinnen!

Getränke und Tombola vor Ort.

Mise à jour le 2023-10-16 par OT CVL Castelnau-Montratier