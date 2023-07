Marché estival Place du Foirail Camarès, 5 juillet 2023, Camarès.

Camarès,Aveyron

Marché estival chaque mercredi matin : vente de produits régionaux, producteurs, artisans.

2023-07-05 fin : 2023-08-30 . .

Place du Foirail

Camarès 12360 Aveyron Occitanie



Summer market every Wednesday morning: sale of regional products, producers, craftsmen, etc

Mercado de verano todos los miércoles por la mañana: venta de productos regionales, productores, artesanos, etc

Sommermarkt jeden Mittwochmorgen: Verkauf von regionalen Produkten, Produzenten, Handwerkern

