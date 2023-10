Fête de la Grenouille Place du Foirail Bonnat, 30 mars 2024, Bonnat.

Bonnat,Creuse

Fête de la grenouille

Du Samedi 30 au Dimanche 31 Mars 2024

️ Repas dansant

Grenouilles à la plancha

Fête Foraine

Défilé de remorques décorées

et bien d’autres activités …….

2024-03-30 fin : 2024-03-31 . .

Place du Foirail

Bonnat 23220 Creuse Nouvelle-Aquitaine



? Frog festival

? From Saturday 30 to Sunday 31 March 2024

?? Dinner dance

frogs a la plancha

? Fun Fair

? Parade of decorated trailers

and many other activities ……

? Festival de la Rana

? Del sábado 30 al domingo 31 de marzo de 2024

?? Cena con baile

ranas a la plancha

? Parque de atracciones

? Desfile de remolques decorados

y muchas otras actividades ……

? Froschfest

? Samstag, 30. bis Sonntag, 31. März 2024

?? Tanzendes Essen

frösche à la plancha

? Kirmes

? Parade mit geschmückten Anhängern

und viele andere Aktivitäten ……

Mise à jour le 2023-10-16 par Creuse Tourisme