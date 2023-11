Téléthon 2023 Place du Foirail Bergerac, 9 décembre 2023, Bergerac.

Bergerac,Dordogne

Les sapeurs pompiers de Bergerac vous donnent rendez-vous le samedi 9 décembre journée nationale du Téléthon 2023.

Rendez-vous place du Foirail de 8h à 18h pour vous essayer à diverses activités..

2023-12-09 fin : 2023-12-09 18:00:00. .

Place du Foirail

Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Bergerac’s firefighters are looking forward to seeing you on Saturday December 9, the national day of the Telethon 2023.

Come to the Place du Foirail from 8 a.m. to 6 p.m. and try your hand at a variety of activities.

Los bomberos de Bergerac le esperan el sábado 9 de diciembre, día nacional del Telemaratón 2023.

Acérquese a la plaza del Foirail de 8:00 a 18:00 y participe en diversas actividades.

Die Feuerwehr von Bergerac lädt Sie am Samstag, den 9. Dezember, dem nationalen Tag des Telethon 2023, zu einem Treffen ein.

Treffen Sie sich von 8 bis 18 Uhr auf dem Place du Foirail und versuchen Sie sich an verschiedenen Aktivitäten.

Mise à jour le 2023-11-09 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides