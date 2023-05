Les Estivales : bal des pompiers Place du Foirail, 14 juillet 2023, Bergerac.

Bergerac,Dordogne

Les Sapeurs-Pompiers de Bergerac organisent leur traditionnel bal ce jeudi 13 et vendredi 14 juillet 2023, place du Foirail !.

2023-07-14 à ; fin : 2023-07-14 23:00:00.

Place du Foirail

Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



The Bergerac Firemen organize their traditional ball this Thursday 13 and Friday 14 July 2023, place du Foirail!

El Cuerpo de Bomberos de Bergerac organiza su tradicional baile este jueves 13 y viernes 14 de julio de 2023, en la plaza del Foirail

Die Feuerwehr von Bergerac veranstaltet ihren traditionellen Ball diesen Donnerstag, den 13. und Freitag, den 14. Juli 2023 auf dem Place du Foirail!

Mise à jour le 2023-05-22 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides