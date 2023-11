Marché de Noël Place du Foirail Arudy, 23 décembre 2023, Arudy.

Arudy,Pyrénées-Atlantiques

Déjà les fêtes de fin d’année sont là. Le marché de Noël est de retour ! Vous pourrez trouver le dernier cadeau à faire, produits du terroir, déco de noël, artisanat, barbe à papa …etc. Joyeuses fêtes de fin d’année à tous.

Restauration sur place.

2023-12-23 fin : 2023-12-23 18:00:00. .

Place du Foirail

Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The festive season is already here. The Christmas market is back! You’ll be able to find the latest gift, local produce, Christmas decorations, handicrafts, cotton candy and more. Merry Christmas to all.

Catering on site

Llegan las fiestas. ¡Vuelve el mercado navideño! Podrás encontrar lo último en regalos, productos locales, adornos navideños, artesanía, algodón de azúcar, etc. Felices fiestas a todos.

Catering in situ

Schon sind die Feiertage da. Der Weihnachtsmarkt ist wieder da! Hier können Sie noch das letzte Geschenk finden, regionale Produkte, Weihnachtsdekoration, Kunsthandwerk, Zuckerwatte, etc. Frohe Festtage und ein gutes neues Jahr für alle.

Verpflegung vor Ort

Mise à jour le 2023-11-23 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées