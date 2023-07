49 Festival Les Cultures du Monde de Gannat – Bal Trad Auvergne Place du festival , Gannat (03), 28 juillet 2023, .

49 Festival Les Cultures du Monde de Gannat – Bal Trad Auvergne Vendredi 28 juillet, 21h00 Place du festival , Gannat (03) 7€

Dans le cadre du 49 Festival les Cultures du Monde de Gannat, le vendredi 28 juillet à partir du 21h Bal Trad Auvergne à La Guinguette (Place du festival) avec :

21h #Trad:

Paul à la vielle et Jules à l’accordéon sont deux jeunes frères gannatois qui ont baigné dès leur plus jeune âge dans la musique du Centre-France. Leur répertoire -valses, scottishs, bourrées, mazurkas – s’inspire de mélodies traditionnelles et plus étonnant de quelques airs électro. Leur passion commune pour la musique n’a finalement qu’un objectif : enflammer la piste de danse ! – 21h45 Trio Ati me care:

Ati Me Care, groupe originaire du Cézallier, signifie, « Je me plais d’être ici ». Il réunit Cédric Bachèlerie à la cabrette, Guillaume Bouteloup à la vielle et Thomas Restoin à l’accordéon. Le groupe, en plus des valses, scottishs et polkas, puise son inspiration dans le répertoire des bourrées du Cézallier. Il apporte un soin tout particulier aux arrangements afi n d’obtenir un son spécifi que et une musicalité traditionnelle renouvelée. – 23h30 Vous autres jeunes gens:

20 ans après, le groupe Vous autres jeunes gens renaît de ses cendres : 5 jeunes garçons et 1 jeune fille vous invitent au bal de La Guinguette, à danser des bourrées, polkas, scottishs, mazurkas et valses. Avec Laurence Pinchemaille et Jean-Noël Bezon (vielle à roue), Cyril Roche (accordéon), Benoît Mager et Gilles Chonier (cornemuse) et Luc Roche (violon). source : événement 49 Festival Les Cultures du Monde de Gannat – Bal Trad Auvergne publié sur AgendaTrad

Place du festival , Gannat (03) Rue du Champ de Foire

Place du festival , 03800 Gannat, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/43862 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-28T21:00:00+02:00 – 2023-07-29T02:00:00+02:00

2023-07-28T21:00:00+02:00 – 2023-07-29T02:00:00+02:00

baltrad balfolk