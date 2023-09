Concert de cornemuse Place du Dr Walter Bergheim, 2 décembre 2023, Bergheim.

Bergheim,Haut-Rhin

Entourés par les superbes maisons à colombage bordant la place centrale de la cité médiévale de Bergheim, venez profiter d’un concert de cornemuse durant la journée avec le groupe Bagad..

2023-12-02 fin : 2023-12-02 17:00:00. 0 EUR.

Place du Dr Walter

Bergheim 68750 Haut-Rhin Grand Est



Surrounded by the superb half-timbered houses lining the central square of the medieval town of Bergheim, come and enjoy a bagpipe concert during the day with the Bagad group.

Rodeado de las magníficas casas de entramado de madera que bordean la plaza central de la ciudad medieval de Bergheim, venga a disfrutar durante el día de un concierto de gaitas con el grupo Bagad.

Umgeben von den wunderschönen Fachwerkhäusern, die den zentralen Platz der mittelalterlichen Stadt Bergheim säumen, können Sie tagsüber ein Dudelsackkonzert mit der Gruppe Bagad genießen.

