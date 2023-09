Concert de l’harmonie Echo du Haut Koenigsbourg Place du Dr Walter Bergheim, 1 décembre 2023, Bergheim.

Bergheim,Haut-Rhin

L’harmonie Echo du Haut -Koenisgbourg se réunit en plein coeur de Bergheim, pour vous proposer un moment musical chaleureux, à l’occasion du marché de Noël..

2023-12-01 fin : 2023-12-01 . 0 EUR.

Place du Dr Walter

Bergheim 68750 Haut-Rhin Grand Est



The Echo du Haut-Koenisgbourg harmony band is gathering in the heart of Bergheim, to offer you a warm musical moment, on the occasion of the Christmas market.

La banda de viento Echo du Haut-Koenisgbourg se reúne en el corazón de Bergheim para ofrecerle un cálido momento musical en el mercado navideño.

Die Harmonie Echo du Haut -Koenisgbourg versammelt sich im Herzen von Bergheim, um Ihnen anlässlich des Weihnachtsmarktes einen herzlichen musikalischen Moment zu bieten.

Mise à jour le 2023-09-25 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr