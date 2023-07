Enquête géante à Marcillac-la-Croisille Place du Dr Raoul Peuch Marcillac-la-Croisille, 20 juillet 2023, Marcillac-la-Croisille.

Marcillac-la-Croisille,Corrèze

Aidez l’enquêteur à démêler une mystérieuse histoire. Cherchez les indices, questionnez les suspects à travers le village et démasquez le coupable.

À 15h00. Jeu à vivre en famille à partir de 6 ans. Gratuit.

Réservation conseillée au 05 87 31 00 57..

2023-07-20 fin : 2023-07-20 . .

Place du Dr Raoul Peuch

Marcillac-la-Croisille 19320 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Help the investigator unravel a mysterious story. Search the village for clues, question suspects and unmask the culprit.

At 3pm. Family game for ages 6 and up. Free admission.

Reservations recommended on 05 87 31 00 57.

Ayuda al investigador a desentrañar una misteriosa historia. Busca pistas, interroga a los sospechosos por todo el pueblo y desenmascara al culpable.

A las 15 h. Juego familiar para niños a partir de 6 años. Entrada gratuita.

Se recomienda reservar en el 05 87 31 00 57.

Helfen Sie dem Ermittler, eine mysteriöse Geschichte zu entwirren. Suchen Sie nach Hinweisen, befragen Sie Verdächtige im ganzen Dorf und entlarven Sie den Täter.

15:00 Uhr. Spiel für die ganze Familie ab 6 Jahren. Kostenlos.

Reservierung empfohlen unter 05 87 31 00 57.

Mise à jour le 2023-06-30 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières