Ouverture de la saison des concerts de musique de chambre au temple de Libourne, le 15 octobre, exceptionnellement pour le premier à 18h (contrairement à l’annonce).

« D’une seule aile »

Poème symphonique pour orgue, récitante, danse et projections visuelles : une musique composée et jouée par Frédéric Ledroit à l’orgue.

Œuvre collective inspirée du récit autobiographique de Taym Albarazi, D’une seule aile chante et danse l’exil.

C’est le dimanche 15 octobre à 18h au temple de Libourne, place du Doyen Carbonnier, 33500.

Toujours 12€ ou 6 places 60€ (pour 1 ou plusieurs concerts)

place du Doyen Carbonnier Libourne Libourne 33500 Centre-Ville Gironde Nouvelle-Aquitaine

