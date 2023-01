Concert de musique de chambre Place du Doyen Carbonnier Libourne Catégories d’Évènement: Gironde

Concert de musique de chambre Place du Doyen Carbonnier, 22 janvier 2023, Libourne. Concert de musique de chambre Dimanche 22 janvier, 17h00 Place du Doyen Carbonnier avec le duo de guitares Palissandre Place du Doyen Carbonnier rue Roudier Centre-Ville Libourne 33500 Gironde Nouvelle-Aquitaine Formé depuis 1998 par deux guitaristes bordelais, Vanessa Dartier et Yann Dufresne, le Duo Palissandre est l’un des plus fervents ambassadeurs français du répertoire pour deux guitares.

Au programme ¡Musiques Latines! : la musique espagnole et des pièces sud-américaines d’Argentine, Brésil…

Dimanche 22 janvier à 17h, au temple de Libourne (place du Doyen Carbonnier, 33500 Libourne), pour la 11ème saison, de la musique de chambre de proximité…

12€ la place ou 6 places pour 60€ (pour 1 ou plusieurs concerts)

