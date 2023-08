L’IMAGINARIUM – LA COMPAGNIE CRÉA Place du Dorset Regiment Hottot-les-Bagues, 21 octobre 2023, Hottot-les-Bagues.

Hottot-les-Bagues,Calvados

Approchez, approchez, l’Imaginarium arrive dans votre ville !

Des objets anciens, des surprises du passé, des bizarreries d’antan s’ouvrent à vous. Plus qu’un musée, bien plus qu’une exposition, visitez l’Imaginarium. Vous êtes curieux ou au contraire sceptique ?

L’Imaginarium vous coupera le souffle ! Des bibelots extraordinaires, des vieilleries étranges vous attendent et vous feront voyager ! La destination ? Vous seul en déciderez !

Un tableau de maître, une lanterne usée, un tapis déchiré… Tous ces objets sont d’une valeur inestimable ; ils voient en vous ! Alors, prêt à naviguer entre rêve et réalité ?

Spectacle interactif où le public, muni de boîtiers de vote, dirige en partie l’histoire et les personnages.

Séances de 50 min (25 personnes par séances)

Tout public (à partir de 9 ans)

Penser à réserver !.

2023-10-21 11:00:00 fin : 2023-10-21 . .

Place du Dorset Regiment

Hottot-les-Bagues 14250 Calvados Normandie



Come one, come all, the Imaginarium is coming to your town!

Antique objects, surprises from the past, oddities from yesteryear open up to you. More than a museum, much more than an exhibition, visit the Imaginarium. Curious or skeptical?

The Imaginarium will take your breath away! Extraordinary knick-knacks and strange antiques await you and will take you on a journey! Where to? Only you can decide!

A master painting, a worn lantern, a torn carpet? All these objects are priceless; they see into you! So, are you ready to navigate between dream and reality?

An interactive show in which the audience, equipped with voting boxes, partly directs the story and the characters.

Sessions of 50 min (25 people per session)

All audiences (ages 9 and up)

Don’t forget to book!

Venid todos, venid todos, ¡el Imaginarium llega a tu ciudad!

Objetos antiguos, sorpresas del pasado y rarezas de antaño esperan ser descubiertos. Más que un museo, mucho más que una exposición, visite el Imaginarium. ¿Es curioso o escéptico?

El Imaginarium le dejará sin aliento Chucherías extraordinarias y extraños objetos antiguos le esperan para hacerle viajar ¿Adónde? Sólo usted puede decidirlo

¿Una obra maestra, un farol desgastado, una alfombra rota? Todos estos objetos no tienen precio; ¡ven a través de ti! ¿Estás preparado para navegar entre el sueño y la realidad?

Un espectáculo interactivo en el que el público, equipado con urnas, dirige en parte la historia y los personajes.

Sesiones de 50 min (25 personas por sesión)

Todos los públicos (a partir de 9 años)

¡No olvide reservar!

Kommen Sie näher, kommen Sie näher, das Imaginarium kommt in Ihre Stadt!

Alte Gegenstände, Überraschungen aus der Vergangenheit, Skurrilitäten aus früheren Zeiten öffnen sich vor Ihnen. Besuchen Sie das Imaginarium, das mehr ist als ein Museum, mehr als eine Ausstellung. Sind Sie neugierig oder skeptisch?

Das Imaginarium wird Ihnen den Atem rauben! Außergewöhnlicher Nippes und seltsame alte Dinge warten auf Sie und werden Sie auf eine Reise mitnehmen! Wohin die Reise geht? Das entscheiden nur Sie!

Ein Meistergemälde, eine abgenutzte Laterne, ein zerrissener Teppich? All diese Gegenstände sind von unschätzbarem Wert; sie sehen in Ihnen! Sind Sie bereit, zwischen Traum und Wirklichkeit zu navigieren?

Interaktives Theaterstück, bei dem das Publikum mit Hilfe von Abstimmungsboxen die Geschichte und die Charaktere teilweise lenkt.

Sitzungen von 50 min (25 Personen pro Sitzung)

Für alle Zuschauer (ab 9 Jahren)

An eine Reservierung denken!

