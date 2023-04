DORF EM’FASCHT Place du Dorfhüs et de la Maison de la Musique HIRSINGUE Catégorie d’Évènement: Hirsingue

DORF EM’FASCHT Place du Dorfhüs et de la Maison de la Musique, 3 juin 2023, HIRSINGUE. DORF EM’FASCHT 3 et 4 juin Place du Dorfhüs et de la Maison de la Musique Pour la deuxième année consécutive les musiciens et les danseurs de Hirsingue organisent une fête d’été, digne des anciennes et traditionnelles fête des villages. La place de l’église sera entièrement aménagée avec chapiteau, fête foraine, scène de spectacle.

Au programme du samedi soir, le groupe ESM Brass, ensemble de 10 musiciens de la vallée de la Bruche (cuivres et percussions) pour une soirée explosive… l’ensemble de cuivres Brass-Pop qui met le feu à vos chaussures ?!

Le lendemain les petits danseurs de l’école de danse produira des danses toutes joyeuses en costumes traditionnels mais également dans des costumes de circonstance en fonction des chorégraphies.

Restauration en soirée ; Grillades, viennoises, frites, tartes flambées, crêpes…

Déjeuner du dimanche uniquement sur réservation, Gigot d’agneau à la broche, flageolets, frites et dessert avec « surprise » pour les mamans.

Manèges pour les enfants du vendredi soir au dimanche. Place du Dorfhüs et de la Maison de la Musique Place du Dorfhüs , 68560 HIRSINGUE HIRSINGUE Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T17:00:00+02:00 – 2023-06-04T01:59:59+02:00

2023-06-04T02:00:01+02:00 – 2023-06-04T16:00:00+02:00

