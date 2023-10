Salon de l’INNN à Niort Place du Donjon Niort, 10 octobre 2023, Niort.

Niort,Deux-Sèvres

Les 10 et 11 octobre prochains, les principales Insurtech françaises et européennes et les grands décideurs du monde de l’assurance se donnent rendez-vous à Niort dans le cadre du salon INNN organisé à l’initiative de Niort Agglo et de French Assurtech.

Devenu le rendez-vous incontournable pour toutes les entreprises qui cherchent à répondre à des problématiques de risque d’entreprise et d’assurance, le INNN accueillera cette année plus de 60 exposants du secteur assurantiel, 80 intervenants, près de 40 assureurs et pas moins de 110 Insurtechs françaises et européennes, parmi les plus prometteuses du moment..

2023-10-10 fin : 2023-10-11 . .

Place du Donjon

Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



On October 10 and 11, leading French and European insurtech companies and key decision-makers from the insurance world will be meeting in Niort for the INNN trade show, organized by Niort Agglo and French Assurtech.

The INNN has become a must-attend event for all companies seeking solutions to business risk and insurance issues. This year, it will welcome over 60 exhibitors from the insurance sector, 80 speakers, nearly 40 insurers and no fewer than 110 French and European Insurtechs, among the most promising of the moment.

Los días 10 y 11 de octubre, las principales empresas francesas y europeas de insurtech y los principales responsables del mundo de los seguros se darán cita en Niort con motivo de la feria INNN, organizada por Niort Agglo y French Assurtech.

La INNN se ha convertido en una cita ineludible para todas las empresas que buscan soluciones a los problemas de riesgos empresariales y seguros. Este año, el evento contará con más de 60 expositores del sector asegurador, 80 ponentes, cerca de 40 aseguradoras y no menos de 110 insurtech francesas y europeas, algunas de las más prometedoras del momento.

Am 10. und 11. Oktober treffen sich die wichtigsten französischen und europäischen Insurtechs und die wichtigsten Entscheidungsträger aus der Welt der Versicherungen in Niort im Rahmen der INNN-Messe, die auf Initiative von Niort Agglo und French Assurtech organisiert wird.

Die INNN ist zu einem unumgänglichen Treffpunkt für alle Unternehmen geworden, die Antworten auf Probleme im Bereich Unternehmensrisiken und Versicherungen suchen, und wird dieses Jahr mehr als 60 Aussteller aus dem Versicherungssektor, 80 Referenten, fast 40 Versicherer und nicht weniger als 110 der vielversprechendsten französischen und europäischen Insurtechs begrüßen.

Mise à jour le 2023-10-09 par OT Niort Marais Poitevin