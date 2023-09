Cet évènement est passé Reconstitution historique du Cambiu di Bastia, relève du Gouverneur génois, par le Comité des Fêtes et de l’Animation du Patrimoine de Bastia Place du donjon Bastia Catégories d’Évènement: Bastia

Haute-Corse Reconstitution historique du Cambiu di Bastia, relève du Gouverneur génois, par le Comité des Fêtes et de l’Animation du Patrimoine de Bastia Place du donjon Bastia, 17 septembre 2023, Bastia. Reconstitution historique du Cambiu di Bastia, relève du Gouverneur génois, par le Comité des Fêtes et de l’Animation du Patrimoine de Bastia Dimanche 17 septembre, 16h00 Place du donjon Reconstitution historique de la relève du Gouverneur génois, en costumes d’époque, d’après le texte du Notaire Chancelier du Royaume, Angelo Francesco Luri (1671). Place du donjon La citadelle, 20200 Bastia Bastia 20200 Haute-Corse Corse Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T16:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

2023-09-17T16:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00 Comité des Fêtes et de l’Animation du Patrimoine de Bastia Détails Catégories d’Évènement: Bastia, Haute-Corse Autres Lieu Place du donjon Adresse La citadelle, 20200 Bastia Ville Bastia Departement Haute-Corse Lieu Ville Place du donjon Bastia latitude longitude 42.693137;9.451016

Place du donjon Bastia Haute-Corse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bastia/