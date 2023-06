Visite guidée du sentier « sur les traces du patrimoine disparu » Place du docteur Walter Bergheim, 4 juillet 2023, Bergheim.

Bergheim,Haut-Rhin

Suivez Claude WELSCHINGER sur le sentier d’interprétation « sur les traces du patrimoine disparu » à Bergheim! Un moment privilégié chargé d’histoire!.

2023-07-04 à ; fin : 2023-07-04 . EUR.

Place du docteur Walter

Bergheim 68750 Haut-Rhin Grand Est



Follow Claude WELSCHINGER on the interpretation trail « in the footsteps of the lost heritage » in Bergheim! A privileged moment full of history!

Siga a Claude WELSCHINGER por el sendero de interpretación « Tras las huellas del patrimonio perdido » en Bergheim Un momento especial cargado de historia

Folgen Sie Claude WELSCHINGER auf dem Interpretationspfad « Auf den Spuren des verschwundenen Kulturerbes » in Bergheim! Ein besonderer Moment voller Geschichte!

Mise à jour le 2023-06-25 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr