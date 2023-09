CÉRÉMONIE DE COMMÉMORATION DE LA JOURNÉE NATIONALE D’HOMMAGE AUX HARKIS ET AUTRES MEMBRES DES FORMATIONS SUPPLÉTIVES Place du Docteur Clément Palavas-les-Flots, 25 septembre 2023, Palavas-les-Flots.

Palavas-les-Flots,Hérault

11h : Cérémonie de commémoration de La Journée Nationale d’Hommage aux Harkis et autres Membres des Formations Supplétives – Monument de la Résistance, place du Docteur Clément.

2023-09-25 11:00:00 fin : 2023-09-25 11:00:00. .

Place du Docteur Clément

Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie



11am: Ceremony to commemorate the National Day of Tribute to the Harkis and other Members of Supplementary Formations – Monument de la Résistance, place du Docteur Clément

11h00: Ceremonia de conmemoración del Día Nacional de Homenaje a los Harkis y otros Miembros de Formaciones Suplementarias – Monumento de la Résistance, place du Docteur Clément

11 Uhr: Gedenkzeremonie zum Nationalen Tag der Huldigung der Harkis und anderer Mitglieder der Ersatzformationen – Monument de la Résistance, Place du Docteur Clément

Mise à jour le 2023-09-22 par OT PALAVAS-LES-FLOTS